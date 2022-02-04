«Реал» и миланские гранды претендуют на игрока «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба, ныне выступающий в аренде за французский «Марсель», пользуется спросом на трансферном рынке.

Согласно данным Jeunes Footeux, в борьбе за 20-летнего футболиста сойдутся сразу несколько известных клубов. Помимо мадридского «Реала», об интересе которого сообщалось ранее, побороться за защитника планируют лондонский «Вест Хэм», «Милан» и «Интер». Рыночная стоимость Салиба оценивается в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне Вильям принял участие в 29 матчах за провансальцев, не отметившись голевыми действиями.