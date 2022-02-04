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«Реал» и миланские гранды претендуют на игрока «Арсенала»

04 Февраля 2022 • 11:45 Комментировать

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба, ныне выступающий в аренде за французский «Марсель», пользуется спросом на трансферном рынке.

Согласно данным Jeunes Footeux, в борьбе за 20-летнего футболиста сойдутся сразу несколько известных клубов. Помимо мадридского «Реала», об интересе которого сообщалось ранее, побороться за защитника планируют лондонский «Вест Хэм», «Милан» и «Интер». Рыночная стоимость Салиба оценивается в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне Вильям принял участие в 29 матчах за провансальцев, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Милан Вильям Салиба
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