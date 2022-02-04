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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард рассказал о своих задачах в «Эвертоне»

04 Февраля 2022 • 10:37 Комментировать

Новый главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поведал о своих задачах в мерсисайдском коллективе.

«Первоочередная задача лежит на поверхности – мы должны улучшить свое положение в АПЛ. Если рассуждать о долгосрочной перспективе, то понятно, что «Эвертон» имеет большие амбиции, хорошую историю и преданную армию болельщиков. Горд тренировать эту команду. Мы готовы к работе», - цитирует тренера таблоид Daily Mail.

Лэмпард имеет опыт работы тренером в лондонском «Челси» и «Дерби Каунти».

«Ириски» неудачно выступают в этом сезоне Премьер-лиги, занимая лишь 16-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард
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