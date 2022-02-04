«Тоттенхэм» назвал три трансферные цели

Лондонский «Тоттенхэм» планирует оформить сразу несколько трансферов в летнее трансферное окно. В поле зрения английского клуба находятся два защитника и один игрок средней линии.

Согласно данным The Telegraph, «шпоры» планируют усилиться защитником Свеном Ботманом из «Лилля», а также оборонцем «РБ Лейпцига» Йоско Гвардиолом.

Кроме того, в шорт-листе лондонского клуба находится полузащитник миланского «Интера» Алессандро Бастони.

В настоящий момент «Тоттенхэм» занимает седьмое место в чемпионате Англии, набрав после 20 поединков 36 баллов.