Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» назвал три трансферные цели

04 Февраля 2022 • 09:59 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» планирует оформить сразу несколько трансферов в летнее трансферное окно. В поле зрения английского клуба находятся два защитника и один игрок средней линии.

Согласно данным The Telegraph, «шпоры» планируют усилиться защитником Свеном Ботманом из «Лилля», а также оборонцем «РБ Лейпцига» Йоско Гвардиолом.

Кроме того, в шорт-листе лондонского клуба находится полузащитник миланского «Интера» Алессандро Бастони.

В настоящий момент «Тоттенхэм» занимает седьмое место в чемпионате Англии, набрав после 20 поединков 36 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Алессандро Бастони Йоско Гвардиол Свен Ботман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Февраля
09:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» назвал три трансферные цели
09:31 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер Роналду рассказал о планах Криштиану после завершения карьеры 1
08:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» задумался о выкупе Сауля
08:20 · Англия. Премьер-лига
Виллиан объяснил, почему не заиграл в «Арсенале»
08:07 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт отреагировал на уход Обамеянга в «Барселону»
08:06 · Англия. Премьер-лига
Лингард интересен «Ювентусу»
07:21 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» хотят продлить контракт с Гюндоганом
07:14 · Англия. Премьер-лига
Наставник сборной Марокко подтвердил, что Зиешу дорога в сборную закрыта
07:00 · Англия. Премьер-лига
Лингард: «С головой у меня всё хорошо»
06:04 · Англия. Премьер-лига
Рангник ожидает, что Погба будет выкладываться на всю катушку 1
01:50 · Англия. Премьер-лига
Линекер подцепил коронавирус 2
01:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола отужинал с агентом Араухо из «Барселоны» 1
01:20 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» хочет удержать Рафинью - бразилец может стать самым высокооплачиваемым игроком команды
00:28 · Англия. Премьер-лига
Стала известна стоимость автопарка Роналду
00:07 · Англия. Премьер-лига
Рангник – об уходе игроков из «МЮ»: «У нас был слишком большой состав»
Все новости
Рекомендуем