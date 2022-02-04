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Экс-тренер Роналду рассказал о планах Криштиану после завершения карьеры

04 Февраля 2022 • 09:31 Комментировать (1)

Тренер Мик Клегг, который поработал в «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о португальском нападающем Криштиану Роналду.

«Криштиану работает над тем, чтобы в будущем начать тренировать. Он хочет стать лучшим в мире, как это делал в качестве футболиста. Не удивлюсь, если в будущем он займет пост тренера «Манчестер Юнайтед», - передает слова специалиста таблоид Mirror.

36-летний звездный бомбардир вернулся на «Олд Траффорд» летом прошлого года, подписав двухлетнее соглашение. В последнее время ходят слухи о возможном уходе португальца – он недоволен результатами команды и отношением партнеров к дополнительным тренировкам.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Мик Клегг
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