Экс-тренер Роналду рассказал о планах Криштиану после завершения карьеры

Тренер Мик Клегг, который поработал в «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о португальском нападающем Криштиану Роналду.

«Криштиану работает над тем, чтобы в будущем начать тренировать. Он хочет стать лучшим в мире, как это делал в качестве футболиста. Не удивлюсь, если в будущем он займет пост тренера «Манчестер Юнайтед», - передает слова специалиста таблоид Mirror.

36-летний звездный бомбардир вернулся на «Олд Траффорд» летом прошлого года, подписав двухлетнее соглашение. В последнее время ходят слухи о возможном уходе португальца – он недоволен результатами команды и отношением партнеров к дополнительным тренировкам.