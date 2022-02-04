«Челси» задумался о выкупе Сауля

Испанский полузащитник Сауль Ньигес может стать полноценным игроком лондонского «Челси».

Как стало известно порталу Goal.com, боссы «пенсионеров», не собиравшиеся выкупать игрока у мадридского «Атлетико», поменяли свое решение. В последнее время Ньигес набрал хорошую форму и убедил клуб в своей профпригодности. В связи с этим английский гранд готов активировать опцию выкупа испанца за 30 миллионов фунтов (35,5 миллионов евро) в конце сезона-2021/2022.

В текущем сезоне Сауль сыграл 17 поединков за лондонцев, в которых отметился одним результативным пасом.