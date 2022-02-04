Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» задумался о выкупе Сауля

04 Февраля 2022 • 08:26 Комментировать

Испанский полузащитник Сауль Ньигес может стать полноценным игроком лондонского «Челси».

Как стало известно порталу Goal.com, боссы «пенсионеров», не собиравшиеся выкупать игрока у мадридского «Атлетико», поменяли свое решение. В последнее время Ньигес набрал хорошую форму и убедил клуб в своей профпригодности. В связи с этим английский гранд готов активировать опцию выкупа испанца за 30 миллионов фунтов (35,5 миллионов евро) в конце сезона-2021/2022.

В текущем сезоне Сауль сыграл 17 поединков за лондонцев, в которых отметился одним результативным пасом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Сауль Ньигес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Февраля
09:31 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер Роналду рассказал о планах Криштиану после завершения карьеры
08:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» задумался о выкупе Сауля
08:20 · Англия. Премьер-лига
Виллиан объяснил, почему не заиграл в «Арсенале»
08:07 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт отреагировал на уход Обамеянга в «Барселону»
08:06 · Англия. Премьер-лига
Лингард интересен «Ювентусу»
07:21 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» хотят продлить контракт с Гюндоганом
07:14 · Англия. Премьер-лига
Наставник сборной Марокко подтвердил, что Зиешу дорога в сборную закрыта
07:00 · Англия. Премьер-лига
Лингард: «С головой у меня всё хорошо»
06:04 · Англия. Премьер-лига
Рангник ожидает, что Погба будет выкладываться на всю катушку
01:50 · Англия. Премьер-лига
Линекер подцепил коронавирус 2
01:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола отужинал с агентом Араухо из «Барселоны»
01:20 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» хочет удержать Рафинью - бразилец может стать самым высокооплачиваемым игроком команды
00:28 · Англия. Премьер-лига
Стала известна стоимость автопарка Роналду
00:07 · Англия. Премьер-лига
Рангник – об уходе игроков из «МЮ»: «У нас был слишком большой состав»
03 Февраля
23:14 · Англия. Премьер-лига
У «МЮ» появится новый спонсор на тренировочной форме - он будет платить больше, чем получают «Интер» и «Милан» за рекламу на своём игровом комплекте
Все новости
Рекомендуем