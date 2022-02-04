Виллиан объяснил, почему не заиграл в «Арсенале»

Бразилец Виллиан, ныне выступающий у себя на родине за «Коринтианс», вспомнил о периоде карьеры в лондонском «Арсенале».

«Есть много вещей, которые важнее денег. Хотелось сконцентрироваться на том, что делает меня счастливым. Я хотел найти место, где мне будет комфортно. Этого как раз и не хватало в «Арсенале». Я не хотел играть там только из-за финансовой выгоды. Есть вещи, которые стоят для меня намного выше», - передает слова полузащитника таблоид Daily Mail.

Виллиан провел за «канониров» всего один сезон, после чего досрочно расторг контракт с лондонским клубом.