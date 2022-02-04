Ляказетт отреагировал на уход Обамеянга в «Барселону»

Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт отреагировал на уход Пьера-Эмерика Обамеянга в каталонскую «Барселону». Габонец перешел в стан «сине-гранатовых» на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2025 года.

«Дружище, благодарю тебя за последние четыре года. Без тебя моя история в этом клубе была бы совершенно другой. Успехов тебе в новой команде. Думаю, мы скоро увидимся», - гласит сообщение француза в твиттер-аккаунте.

Напомним, что Обамеянг со скандалом покинул лондонский коллектив. Сначала его лишили капитанской повязки, а затем отстранили от работы с командой за нарушение дисциплины.