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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Линекер подцепил коронавирус

04 Февраля 2022 • 01:50 Комментировать

Известный эксперт, а в прошлом бомбардир английской сборной и лучший голеадор чемпионата мира 1986 года Гари Линекер заразился COVID-19. Об этом экс-футболист поведал в своем «Твиттере», признавшись, что заразился, скорее всего, в Южной Африке - он вернулся из Кейптауна.

Линекер дал понять, что ему стало плохо еще в самолете, но в то же время он благодарен разработчикам вакцин, которые, по его мнению, сделали все, чтобы болезнь протекала легче.

Гари Линекер провел 80 матчей в футболке английской сборной, в них он забил 48 голов. На клубном уровне выступал в основном за английские клубы, но также успел поиграть за «Барселоны».
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Гари Линекер
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