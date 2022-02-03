Будущее Роналду в «Манчестер Юнайтед» зависит от нового тренера

Вопрос назначения нового тренера является немаловажным во внутренней политике «Манчестер Юнайтед» касательно игроков. Не всем футболистам комфортно находиться в команде, которой руководит человек, поставленный лишь на временный пост. Некоторых футболистов напрягает неизвестность и среди них главная звезда Манчестера – Криштиану Роналду.

По данным ESPN, португалец может покинуть клуб в конце следующего сезона по истечению контракта, если новый тренер не заинтересует 7-го номера.

Также, стоит учитывать маловероятный, но, всё же, реальный вариант при котором в системе нового тренера не найдётся места для легенды, которой, к слову, в этом месяце исполнится 37 лет.

Напомним, что менеджеры «МЮ» хотели сделать фигуру нового тренера решающей в вопросе продления контракта с Полем Погба, но француз покинет Манчестер вне зависимости от назначения.

В текущем розыгрыше АПЛ Криштиану Роналду сыграл 18 матчей, где 8 раз забил и отдал 3 голевых передачи.