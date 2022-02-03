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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Будущее Роналду в «Манчестер Юнайтед» зависит от нового тренера

03 Февраля 2022 • 22:06 Комментировать

Вопрос назначения нового тренера является немаловажным во внутренней политике «Манчестер Юнайтед» касательно игроков. Не всем футболистам комфортно находиться в команде, которой руководит человек, поставленный лишь на временный пост. Некоторых футболистов напрягает неизвестность и среди них главная звезда Манчестера – Криштиану Роналду.

По данным ESPN, португалец может покинуть клуб в конце следующего сезона по истечению контракта, если новый тренер не заинтересует 7-го номера. 

Также, стоит учитывать маловероятный, но, всё же, реальный вариант при котором в системе нового тренера не найдётся места для легенды, которой, к слову, в этом месяце исполнится 37 лет. 

Напомним, что менеджеры «МЮ» хотели сделать фигуру нового тренера решающей в вопросе продления контракта с Полем Погба, но француз покинет Манчестер вне зависимости от назначения. 

В текущем розыгрыше АПЛ Криштиану Роналду сыграл 18 матчей, где 8 раз забил и отдал 3 голевых передачи. 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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