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Погба хочет в «Реал», «Манчестер Юнайтед» смирился

03 Февраля 2022 • 21:35 Комментировать

Контракт французского полузащитника Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона.

Менеджеры «МЮ» до конца пытались привлечь игрока к дальнейшему сотрудничеству, предлагая перспективу работы с интересным тренером после ухода Ральфа Рангника, но, видимо, тщетно. 

По информации ESPN, Погба сказал «нет» новому контракту от «Юнайтед», а на «Олд Траффорд», в свою очередь, смирились с тем, что полузащитник летом наденет футболку другого клуба. 

СМИ сообщают о том, что «Реал», «ПСЖ» и «Ювентус» наиболее активно контактирует с окружением Погба, и среди этой троицы француз наиболее лоялен к переезду в Мадрид. 

Напомним, что 4 февраля игрок имеет шанс вернуться на поле после затяжной травмы в матче Кубка ФА против «Мидлсбро».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Поль Погба
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