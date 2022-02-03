Погба хочет в «Реал», «Манчестер Юнайтед» смирился

Контракт французского полузащитника Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона.

Менеджеры «МЮ» до конца пытались привлечь игрока к дальнейшему сотрудничеству, предлагая перспективу работы с интересным тренером после ухода Ральфа Рангника, но, видимо, тщетно.

По информации ESPN, Погба сказал «нет» новому контракту от «Юнайтед», а на «Олд Траффорд», в свою очередь, смирились с тем, что полузащитник летом наденет футболку другого клуба.

СМИ сообщают о том, что «Реал», «ПСЖ» и «Ювентус» наиболее активно контактирует с окружением Погба, и среди этой троицы француз наиболее лоялен к переезду в Мадрид.

Напомним, что 4 февраля игрок имеет шанс вернуться на поле после затяжной травмы в матче Кубка ФА против «Мидлсбро».