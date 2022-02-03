​Левандовски оценил сегодняшнего Роналду

Роберт Левандовски из «Баварии» высказался по поводу звёздного Криштиану Роналду. Поляк считает, что португалец по-прежнему демонстрирует высокий уровень игры, несмотря на ухудшение показателей по голам.

«Раньше у Роналду были отличные, невероятные цифры. А теперь это очень хорошие цифры. Скорее всего, он уже не будет забивать по 60 голов за год, но он будет забивать по 30-40 и всё ещё делать разницу на поле», - высказался Левандовски в ходе интервью для Pilka Nozna.

Напомним, что летом прошлого года Криштиану Роналду сменил клубную прописку, вернувшись в «Манчестер Юнайтед».