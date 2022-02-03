​Лэмпард хочет реанимировать карьеры Деле Алли и ван де Бека

Новоиспечённый главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался по поводу зимних новичков команды – полузащитников Деле Алли и Донни ван де Бека.

Как известно, в последние годы дела Алли и ван де Бека в «Тоттенхэме» и «Манчестер Юнайтед» складывались не лучшим образом. При этом в отдельные времена оба игрока входили в число наиболее талантливых.

«Алли и ван де Бек – очень талантливые футболисты, с которыми я сталкивался в прошлом при разных обстоятельствах. Я верю в их талант. Моя задача состоит в том, чтобы для них всё началось с чистого листа», - высказался Лэмпард на пресс-конференции в четверг.