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​Обамеянг – о ситуации в «Арсенале»: «Проблема была в Артете»

03 Февраля 2022 • 17:42 Комментировать

Пьер-Эмерик Обамеянг стал игроком «Барселоны». Габонский нападающий не играл почти два месяца, ведь в декабре он был отстранён от матчей «Арсенала» по причине дисциплинарного нарушения, суть которого Микель Артета не раскрыл.  

В четверг во время презентации в «Барселоне» Пьер-Эмерик Обамеянг дал комментарий по поводу своей ситуации в «Арсенале».

«Думаю, проблема была только в Артете. Он принял решение. Я не могу многое рассказывать. Я не был счастлив, вот и всё», - слова Обамеянга приводит Mundo Deportivo.

Напомним, что цвета «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг защищал на протяжении четырёх лет.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг
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