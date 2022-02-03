​Обамеянг – о ситуации в «Арсенале»: «Проблема была в Артете»

Пьер-Эмерик Обамеянг стал игроком «Барселоны». Габонский нападающий не играл почти два месяца, ведь в декабре он был отстранён от матчей «Арсенала» по причине дисциплинарного нарушения, суть которого Микель Артета не раскрыл.

В четверг во время презентации в «Барселоне» Пьер-Эмерик Обамеянг дал комментарий по поводу своей ситуации в «Арсенале».

«Думаю, проблема была только в Артете. Он принял решение. Я не могу многое рассказывать. Я не был счастлив, вот и всё», - слова Обамеянга приводит Mundo Deportivo.

Напомним, что цвета «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг защищал на протяжении четырёх лет.