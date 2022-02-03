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​Эшли Коул вошёл в тренерский штаб Лэмпарда в «Эвертоне» официально

03 Февраля 2022 • 17:19 Комментировать

Эшли Коул вошёл в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне». Об этом сообщается на страницах официального сайта мерсисайдского клуба.

Напомним, что Эшли Коул завершил карьеру футболиста в 2019 году. В том же году он начал работать тренером в академии «Челси».

Фрэнк Лэмпард принял «Эвертон» несколько дней назад. Перед 43-летним специалистом стоит задача по улучшению игры и результатов команды. На текущий момент «ириски» располагаются только на 16-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ближайший матч «Эвертон» проведёт 5 февраля против «Брентфорда» в национальном кубке.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард Эшли Коул
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