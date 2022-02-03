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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкасл» зимой потратил больше всех в Европе

03 Февраля 2022 • 15:54 Комментировать

Зимнее трансферное окно в топовых чемпионатах Европы закрылось в последний вечер января. Если посмотреть на затраты клубов, то на первом месте оказался «Ньюкасл». «Сороки», борющиеся за сохранение прописки в Премьер-лиге, потратили 102,1 миллиона евро.

Планку в 100 миллионов евро больше не покорил никто. На втором месте расположился «Ювентус» с затратами в 97,7 миллиона евро. Тройку замкнула «Барселона», потратившая при всех своих проблемах 55 миллионов евро.

В топ-5 входят мерсисайдские «Ливерпуль» и «Эвертон», потратившие соответственно 45 и 37,5 миллиона евро. Данные взяты с портала transfermarkt.

Стоит напомнить, что осенью «Ньюкасл» был выкуплен консорциумом, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии.

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Ньюкасл Ливерпуль Ювентус Эвертон Барселона
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