Александру Кокорину есть чему поучиться у Пьера-Эмерика Обамеянга. Конечно, мы имеем в виду действия около ворот соперника, ведь Обамеянг, хоть ушёл из «Арсенала» со скандалом, забивал регулярно. Но дисциплинарное нарушение внутри клуба поставило крест на карьере габонца в северном Лондоне, и он отправился в «Барселону».

Любопытно, что «Арсенал» до конца этого сезона будет продолжать платить Обамеянгу часть зарплаты, разделяя её с «Барселоной». Об этом на своей страничке в «Твиттере» написал журналист Дэвид Орнштейн. Он отмечает, что по завершению сезона «Барселона» начнёт платить футболисту сама, причём оклад Обамеянга станет ниже.

Ранее сообщалось, что за счёт разрыва контракта Обамеянг заработал 8 миллионов евро.