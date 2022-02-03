Алькантара вернулся в общую группу «Ливерпуля»

Хорошие новости для болельщиков «Ливерпуля» - испанский полузащитник Тьяго Алькантара близок к возвращению в строй после повреждения бедра.

Согласно информации The Athletic, 30-летний полузащитник уже возобновил тренировки в общей группе мерсисайдского коллектива. Ожидается, что в ближайшее время главный тренер команды Юрген Клопп вернет игрока в заявку.

Последний раз Алькантара выходил на поле в поединке против «Ньюкасла» 16 декабря. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах Премьер-лиги, записав себе в актив один забитый мяч и одну результативную передачу.