Нападающий «Манчестер Юнайтед» Гринвуд усилил охрану после освобождения под залог

Форвард «МЮ» Мэйсон Гринвуд, освобожденный под залог, усилил меры своей безопасности. В доме футболиста «красных дьяволов» была установлена система видеонаблюдения.

Кроме того, у жилья 20-летнего нападающего дежурят два охранника. Об этом сообщается на страницах таблоида Daily Mail.

Напомним, что несколько дней назад девушка Гринвуда обвинила футболиста в домашнем насилии и принуждении к интимной близости. Из-за этого Мэйсон провел под стражей несколько суток.

В связи со скандалом клуб принял решение отстранить игрока от работы с командой до дальнейшего выяснения обстоятельств.