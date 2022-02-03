«Челси» планирует три громких трансфера на лето

Лондонский «Челси» планирует серьезно усилиться в летнее трансферное окно. На прицеле «пенсионеров» сразу трое футболистов.

Как стало известно журналистам The Athletic, в шорт-листе английского топ-клуба фигурируют фланговый защитник «Севильи» Жюль Кунде, а также полузащитники Орельен Чуамени («Монако») и Деклан Райс, правами на которого владеет лондонский «Вест Хэм».

Источник отмечает, что рулевой «пенсионеров» Томас Тухель не настаивал на зимних подписаниях, его приоритет – усиление в летнее трансферное окно.

В этом сезоне «Челси» идет на третьем месте в АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на десять очков.