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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» планирует три громких трансфера на лето

03 Февраля 2022 • 10:53 Комментировать

Лондонский «Челси» планирует серьезно усилиться в летнее трансферное окно. На прицеле «пенсионеров» сразу трое футболистов.

Как стало известно журналистам The Athletic, в шорт-листе английского топ-клуба фигурируют фланговый защитник «Севильи» Жюль Кунде, а также полузащитники Орельен Чуамени («Монако») и Деклан Райс, правами на которого владеет лондонский «Вест Хэм».

Источник отмечает, что рулевой «пенсионеров» Томас Тухель не настаивал на зимних подписаниях, его приоритет – усиление в летнее трансферное окно.

В этом сезоне «Челси» идет на третьем месте в АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Деклан Райс Жюль Кунде Орельен Чуамени
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