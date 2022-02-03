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Бьелса: «Гвардиолу очень сложно прочитать, Клоппа раскусить проще»

03 Февраля 2022 • 09:27 Комментировать

Аргентинский коуч Марсело Бьелса, занимающий пост главного тренера «Лидса», высказался о своих коллегах по тренерскому цеху – Хосепе Гвардиоле («Манчестер Сити») и Юргене Клоппе («Ливерпуль»).

«Хосепа очень сложно прочитать. Это тот тип тренера, работой которого нужно наслаждаться. Когда наблюдаешь за его работой, получаешь удовольствие. Если попытаешься повторить то, что он делает, это будет невероятно сложной задачей. По моему мнению, его мозг невозможно понять.

Что касается Юргена, это специалист с собственным почерком. За игрой его подопечных приятно наблюдать. Хотя Клоппа легче раскусить», - цитирует Бьелсу DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Марсело Бьелса
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