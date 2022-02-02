Бербатов претендует на должность руководителя Болгарского футбольного союза

Димитар Бербатов, лучший бомбардир в истории болгарской сборной, является главным кандидатом на должность главы Болгарского футбольного союза. Кандидатуру Бербатова поддержали целых 45 футбольных клубов страны, а утверждение кандидатуры Бербатова должно состояться 18 марта, в ходе очередного конгресса БФС.

Таким образом, разрешится затянувшаяся еще с прошлой осени сага - в октябре 2021 представители БФС уже собирались ради выборов нового руководителя, тогда руководителем был выбран бывший голкипер сборной Борислав Михайлов, но он не набрал должного количества голосов (нужны были 242 голоса, а у Михайлова был 241). Бербатов не признал победу своего конкурента, добившись того, что сейчас выборы будут проведены еще раз, уточняет Болгарское телеграфное агентство.

Бербатов выступал за сборную Болгарии с 1999 по 2010 год, в 73 матчах за национальную команду он забил 48 голов.