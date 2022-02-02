Роналду поделился мыслями о футбольном будущем сына

В документальном фильме от Netflix, посвящённом жене Криштиану Роналду, была поднята тема футбольного будущего сына.

Легенда мирового футбола заявил, что никогда не будет давить на своего сына касательно вопроса игры в футбол и даст ему полную свободу выбора. Криштиану добавил, что главный приоритет – счастье его семьи и удовольствие от выбора жизненного пути близких людей. Роналду пообещал поддержать сына в любых начинаниях, даже если это будет не футбол.

Напомним, что Криштиану Роналду – младший занимается футболом. Сын 7-го номера «Манчестер Юнайтед» путешествует по академиям клубов, в которых играет отец. Они прошли вместе через «Реал», «Ювентус», и теперь оба Роналду защищают цвета «МЮ» в своих категориях.