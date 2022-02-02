«Манчестер Юнайтед» выдвинул просьбу Погба

У французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба контракт истекает летом 2022 года. О продлении соглашения объявлено не было, поэтому вполне естественным выглядит интерес со стороны таких европейских грандов как «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ».

«Красные дьяволы» желают сохранить француза на «Олд Траффорд» и попросили игрока отложить решение о смене клуба до того, как будет объявлено о новом главном тренере команды. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» хочет впечатлить Погба перспективой работы с именитым специалистом, который придёт на смену Ральфу Рангнику в летнее межсезонье. Среди претендентов Эрик тен Хаг из «Аякса» и Маурисио Почеттино из «ПСЖ».

В настоящий момент 28-летний француз восстанавливается от травмы. За 9 матчей текущего сезона АПЛ Погба смог отдать 7 голевых передач.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, занимает 4-е место в английской лиге и встретится с мадридским «Атлетико» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.