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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» выдвинул просьбу Погба

02 Февраля 2022 • 19:10 Комментировать (1)

У французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба контракт истекает летом 2022 года. О продлении соглашения объявлено не было, поэтому вполне естественным выглядит интерес со стороны таких европейских грандов как «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ». 

«Красные дьяволы» желают сохранить француза на «Олд Траффорд» и попросили игрока отложить решение о смене клуба до того, как будет объявлено о новом главном тренере команды. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» хочет впечатлить Погба перспективой работы с именитым специалистом, который придёт на смену Ральфу Рангнику в летнее межсезонье. Среди претендентов Эрик тен Хаг из «Аякса» и Маурисио Почеттино из «ПСЖ». 

В настоящий момент 28-летний француз восстанавливается от травмы. За 9 матчей текущего сезона АПЛ Погба смог отдать 7 голевых передач. 

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, занимает 4-е место в английской лиге и встретится с мадридским «Атлетико» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Апл Поль Погба
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Комментарии (1)
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Underdog !
02 Февраля 2022 в 19:30
" выдвинул просьбу")))) ахахахахах)))
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