Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Бенжамену Менди предъявлено очередное обвинение

02 Февраля 2022 • 18:48 Комментировать

Папка с судебным делом в отношении игрока «Манчестер Сити» Бенжамена Менди продолжает разрастаться. В среду на заседании Менди было предъявлено очередное обвинение - в попытке изнасилования. Об этом сообщается на сайте Sky Sports.

Бенжамен Менди теперь обвиняется в девяти преступлениях, в том числе в семи случаях изнасилования.   

Очередное предварительное слушание по делу Менди пройдёт 11 марта. Перед судом же футболист предстанет 25 июля. Суд может растянуться на срок до шести недель.

Напомним, что в январе Бенжамен Менди был освобождён под залог. До того момента футболист провёл за решёткой четыре с половиной месяца.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бенжамен Менди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
19:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выдвинул просьбу Погба
18:49 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «В зимнее окно «Вест Хэм» сделал три рекордных предложения»
18:48 · Англия. Премьер-лига
​Бенжамену Менди предъявлено очередное обвинение
18:38 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» хочет уже сейчас заключить новый контракт с Бернарду Силвой
18:21 · Англия. Премьер-лига
​Президент «Лиона»: «Сделаем всё, чтобы вернуть Ляказетта летом»
18:00 · Англия. Премьер-лига
Алли об «Эвертоне»: «Здесь легко быть счастливым» 1
17:30 · Англия. Премьер-лига
​Обамеянг заработал более 8 млн евро на разрыве контракта с «Арсеналом»
15:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» провёл переговоры с агентом Дембеле
14:46 · Англия. Премьер-лига
Де Лихт – главная трансферная цель «Челси» 1
14:37 · Англия. Премьер-лига
​Гринвуда освободили под залог 1
13:44 · Англия. Премьер-лига
В «МЮ» высказались о скандале вокруг Гринвуда
13:18 · Англия. Кубок Англии
​«Манчестер Юнайтед» - «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка Англии – 4 февраля 2022
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет перехватить Холанна у испанских грандов
11:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на игрока «Реала»
09:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обратился к Обамеянгу
Все новости
Рекомендуем