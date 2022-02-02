​Бенжамену Менди предъявлено очередное обвинение

Папка с судебным делом в отношении игрока «Манчестер Сити» Бенжамена Менди продолжает разрастаться. В среду на заседании Менди было предъявлено очередное обвинение - в попытке изнасилования. Об этом сообщается на сайте Sky Sports.

Бенжамен Менди теперь обвиняется в девяти преступлениях, в том числе в семи случаях изнасилования.

Очередное предварительное слушание по делу Менди пройдёт 11 марта. Перед судом же футболист предстанет 25 июля. Суд может растянуться на срок до шести недель.

Напомним, что в январе Бенжамен Менди был освобождён под залог. До того момента футболист провёл за решёткой четыре с половиной месяца.