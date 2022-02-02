​«Манчестер Сити» хочет уже сейчас заключить новый контракт с Бернарду Силвой

Действующий контракт связывает Бернарду Силву и «Манчестер Сити» до конца сезона 2024/2025. Тем не менее, «горожане» уже сейчас работают над подписанием нового трудового соглашения с 27-летним португальцем. Об этом на своих страницах рассказывает The Times.

Бернарду Силва хорошо проводит сезон 2021/2022. В 29 матчах во всех соревнованиях португалец записал на свой счёт 8 голов и 2 результативных паса на партнёров.

Напомним, что Бернарду Силва защищает цвета «Манчестер Сити» с сезона 2017/2018 после трансфера из «Монако».