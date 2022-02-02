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​Президент «Лиона»: «Сделаем всё, чтобы вернуть Ляказетта летом»

02 Февраля 2022 • 18:21 Комментировать

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оля дал комментарий по поводу нападающего Александра Ляказетта.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы подписать контракт с Александром Ляказеттом в июне. Мы всегда поддерживали с ним связь», - слова Оля на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Действующий контракт Александра Ляказетта с «Арсеналом» рассчитан до конца текущего сезона, то есть «Лион» имеет шансы подписать форварда летом бесплатно.

Напомним, что в 2017 году Александр Ляказетт переходил в «Арсенал» как раз из «Лиона», воспитанником которого он является.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Арсенал Лондон Жан-Мишель Оля Александр Ляказетт Трансферы футбола - лето 2022
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