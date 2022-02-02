​Обамеянг заработал более 8 млн евро на разрыве контракта с «Арсеналом»

В декабре Пьер-Эмерик Обамеянг был отстранён от игр «Арсенала» по причине дисциплинарного нарушения. Спустя почти два месяца габонец расторг контракт с лондонским клубом и присоединился к «Барселоне».

По данным The Times, Обамеянг неплохо заработал на разрыве контракта с «Арсеналом». Чтобы прекратить трудовые отношения с габонским форвардом, «канонирам» пришлось заплатить ему 7 миллионов фунтов (почти 8,4 миллиона евро).

В «Арсенале» Пьер-Эмерик Обамеянг зарабатывал по 350 тысяч фунтов еженедельно.

Напомним, что Обамеянг подписал контракт с «Барселоной» до конца сезона 2024/2025.