​Гринвуда освободили под залог

Над карьерой Мэйсона Гринвуда нависла серьёзная угроза. Впрочем, сейчас молодой игрок «Манчестер Юнайтед» наверняка думает главным образом о том, как не получить тюремный срок, нежели о том, как вернуться на футбольное поле.

В среду Гринвуд был освобождён под залог, о чём на страницах своего сайта рассказывает BBC. Расследование в отношении игрока «Манчестер Юнайтед» будет продолжаться.

Напомним, что в конце прошлой недели девушка Харриет Робсон опубликовала ряд фото, видео и аудио. Основываясь на них, Мэйсона Гринвуда обвиняют в сексуальных домогательствах и угрозах убийства.