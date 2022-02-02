Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гринвуда освободили под залог

02 Февраля 2022 • 14:37 Комментировать (1)

Над карьерой Мэйсона Гринвуда нависла серьёзная угроза. Впрочем, сейчас молодой игрок «Манчестер Юнайтед» наверняка думает главным образом о том, как не получить тюремный срок, нежели о том, как вернуться на футбольное поле.

В среду Гринвуд был освобождён под залог, о чём на страницах своего сайта рассказывает BBC. Расследование в отношении игрока «Манчестер Юнайтед» будет продолжаться.

Напомним, что в конце прошлой недели девушка Харриет Робсон опубликовала ряд фото, видео и аудио. Основываясь на них, Мэйсона Гринвуда обвиняют в сексуальных домогательствах и угрозах убийства.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Underdog !
02 Февраля 2022 в 14:50
"думает главным образом о том, как не получить тюремный срок, нежели о том, как вернуться на футбольное поле"- в принципе это взаимозаменяющие события)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
14:46 · Англия. Премьер-лига
Де Лихт – главная трансферная цель «Челси» 1
14:37 · Англия. Премьер-лига
​Гринвуда освободили под залог 1
13:44 · Англия. Премьер-лига
В «МЮ» высказались о скандале вокруг Гринвуда
13:18 · Англия. Кубок Англии
​«Манчестер Юнайтед» - «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка Англии – 4 февраля 2022
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет перехватить Холанна у испанских грандов
11:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на игрока «Реала»
09:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обратился к Обамеянгу
09:04 · Англия. Премьер-лига
«МЮ», «Манчестер Сити» и «Челси» сразятся за полузащитника сборной Англии
08:51 · Англия. Премьер-лига
Сестра Роналду закрыла магазин одежды на Мадейре 2
08:41 · Англия. Премьер-лига
Пети: «Арсенал» правильно поступил с Обамеянгом»
08:14 · Англия. Премьер-лига
Абрахам может вернуться в «Челси», но не раньше 2023 года
08:07 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг попрощался с фанатами «Арсенала»
07:24 · Англия. Премьер-лига
Бекхэм рассказал о том, как сэр Фергюсон выбрил ему голову перед матчем с «Челси» 1
01 Февраля
23:56 · Англия. Премьер-лига
Кейн поблагодарил Алли за годы совместных выступлений
23:27 · Англия. Премьер-лига
Елагин: Таких, как Гринвуд, нужно изолировать, это садист 9
Все новости
Рекомендуем