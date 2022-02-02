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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» хочет перехватить Холанна у испанских грандов

02 Февраля 2022 • 11:54 Комментировать

«Манчестер Сити» не сбавляет интерес к одному из лучших форвардов мира Эрлингу Холанну. Руководство «горожан» намерено сделать нападающего дортмундской «Боруссии» главной целью на летнее трансферное окно.

По сообщениям The Athletic, представители английского топ-клуба планируют провести встречу с окружением норвежца, чтобы убедить его переехать на Туманный Альбион. Пока же Эрлинг больше склоняется к трансферу в испанский чемпионат, где в его услугах заинтересованы мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

Ранее сообщалось, что «сливочные» разработали план по подписанию Холанна.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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