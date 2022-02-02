«Челси» нацелился на игрока «Реала»

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао имеет вариант трудоустройства в английской Премьер-лиге. Заинтересованность в услугах бразильского футболиста проявляет лондонский «Челси».

Согласно информации AS, «пенсионеры» рассматривают Милитао в качестве замены немцу Антонио Рюдигеру, с которым не удается договориться о пролонгации сотрудничества. В переходе Эдера лично заинтересован наставник лондонской команды Томас Тухель.

Что касается «Реала», то «королевский» клуб не планирует расставаться с бразильцем. Контракт Милитао с «бланкос» рассчитан до конца сезона-2024/2025.