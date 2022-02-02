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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» нацелился на игрока «Реала»

02 Февраля 2022 • 11:03 Комментировать

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао имеет вариант трудоустройства в английской Премьер-лиге. Заинтересованность в услугах бразильского футболиста проявляет лондонский «Челси».

Согласно информации AS, «пенсионеры» рассматривают Милитао в качестве замены немцу Антонио Рюдигеру, с которым не удается договориться о пролонгации сотрудничества. В переходе Эдера лично заинтересован наставник лондонской команды Томас Тухель.

Что касается «Реала», то «королевский» клуб не планирует расставаться с бразильцем. Контракт Милитао с «бланкос» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Эдер Милитао
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