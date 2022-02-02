«Арсенал» обратился к Обамеянгу

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг покинул лондонский «Арсенал». Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию.

Пресс-служба английского клуба посвятила прощальные слова габонскому футболисту: «Спасибо тебе за победные моменты, крутые празднования, за то, что дарил нам улыбку. Благодарим тебя». В ответ Обамеянг опубликовал эмодзи в виде сердца.

Новым клубом Пьера-Эмерика станет каталонская «Барселона». Нападающий уже прибыл в расположение «сине-гранатовых» и успешно прошел медицинский осмотр. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.