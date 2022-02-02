«МЮ», «Манчестер Сити» и «Челси» сразятся за полузащитника сборной Англии

Ведущий полузащитник лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс, который регулярно вызывается в сборную Англии, сменит клубную прописку по окончании сезона-2021/2022.

Согласно информации The Telegraph, футболист хочет продолжить карьеру в топ-клубе, претендующем на трофеи и выступающем в Лиге чемпионов. Деклан находится в сфере интересов сразу трех грандов Премьер-лиги. В борьбе за игрока сойдутся «МЮ», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».

«Молотобойцы» готовы расстаться со своим лидером, если за него заплатят порядка 120 миллионов евро. Райс связан контрактными обязательствами с клубом до середины 2024 года.