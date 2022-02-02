Пети: «Арсенал» правильно поступил с Обамеянгом»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети поделился мнением об уходе габонского центрфорварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Я уважаю Обамеянга, но в последнее время он был не тем игроком, к которому все привыкли. Что-то поменялось в его сознании. Не знаю, с чем это связано. Но это был не тот футболист, что пару лет назад. Думаю, клуб принял правильное решение.

Пьеру-Эмерику нужно понять, что демонстрировать высокий уровень необходимо каждую неделю, а не в редких матчах. Возможно на него повлиял большой контракт… Обамеянгу нужно вернуть спортивную злость», - цитирует Пети Daily Mail.

Напомним, что габонец продолжит карьеру в «Барселоне».