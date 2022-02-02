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Пети: «Арсенал» правильно поступил с Обамеянгом»

02 Февраля 2022 • 08:41 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети поделился мнением об уходе габонского центрфорварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Я уважаю Обамеянга, но в последнее время он был не тем игроком, к которому все привыкли. Что-то поменялось в его сознании. Не знаю, с чем это связано. Но это был не тот футболист, что пару лет назад. Думаю, клуб принял правильное решение.

Пьеру-Эмерику нужно понять, что демонстрировать высокий уровень необходимо каждую неделю, а не в редких матчах. Возможно на него повлиял большой контракт… Обамеянгу нужно вернуть спортивную злость», - цитирует Пети Daily Mail.

Напомним, что габонец продолжит карьеру в «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эммануэль Пети Пьер-Эмерик Обамеянг
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