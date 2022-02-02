Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Обамеянг попрощался с фанатами «Арсенала»

02 Февраля 2022 • 08:07 Комментировать

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, расторгнувший трудовое соглашение с лондонским «Арсеналом», обратился к болельщикам английского клуба с прощальными словами.

«Благодарю вас за то, что сделали Лондон для меня домом. У меня были как взлеты, так и падения. Мы вместе прошли через все, ваша поддержка многое значила для меня. Я был горд носить капитанскую повязку «Арсенала», это навсегда останется в моем сердце. К клубу у меня исключительно уважение. Хочу пожелать парням всего самого хорошего, успехов в будущем», - гласит сообщение габонца в инстаграм-аккаунте.

Обамеянг продолжит карьеру в каталонской «Барселоне».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
08:07 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг попрощался с фанатами «Арсенала»
07:24 · Англия. Премьер-лига
Бекхэм рассказал о том, как сэр Фергюсон выбрил ему голову перед матчем с «Челси»
01 Февраля
23:56 · Англия. Премьер-лига
Кейн поблагодарил Алли за годы совместных выступлений
23:27 · Англия. Премьер-лига
Елагин: Таких, как Гринвуд, нужно изолировать, это садист 2
23:11 · Англия. Премьер-лига
Сака собирается продлить контракт с «Арсеналом»
22:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» расторг контракт с Обамеянгом 1 официально
20:50 · Англия. Премьер-лига
Полиция Манчестера предъявила обвинения Гринвуду 5
19:57 · Англия. Премьер-лига
Бенджамин Менди вновь предстанет перед судом в среду 1
19:36 · Англия. Премьер-лига
Канселу рассказал, что в своё время жалел о переходе в «Манчестер Сити»
18:56 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Ромы» подтвердило, что у «Челси» есть право первоочередного выкупа Абрахама
17:59 · Англия. Премьер-лига
Зинченко вернулся к тренировкам с «Манчестер Сити»
17:12 · Англия. Премьер-лига
EA убрала карточки Гринвуда из FIFA 22 3
16:59 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард хочет пригласить в свой штаб Эшли Коула
16:11 · Англия. Премьер-лига
Ботман подтвердил интерес «Милана» и «Ньюкасла»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Ба вспомнил о сорвавшемся переходе из «Челси» в «Арсенал»
Все новости
Рекомендуем