Обамеянг попрощался с фанатами «Арсенала»

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, расторгнувший трудовое соглашение с лондонским «Арсеналом», обратился к болельщикам английского клуба с прощальными словами.

«Благодарю вас за то, что сделали Лондон для меня домом. У меня были как взлеты, так и падения. Мы вместе прошли через все, ваша поддержка многое значила для меня. Я был горд носить капитанскую повязку «Арсенала», это навсегда останется в моем сердце. К клубу у меня исключительно уважение. Хочу пожелать парням всего самого хорошего, успехов в будущем», - гласит сообщение габонца в инстаграм-аккаунте.

Обамеянг продолжит карьеру в каталонской «Барселоне».