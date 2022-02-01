Зинченко вернулся к тренировкам с «Манчестер Сити»

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко не выходил на поле с конца прошлого года, но 1 февраля 11-й номер чемпиона Англии вернулся к товарищам.

Об этом игрок сообщил в своём Instagram, выложив фотографию с тренировки и сделав подпись:

«Счастлив снова вернуться к ребятам».

Зинченко мог приступить к тренировкам намного раньше, если бы украинцу не пришлось после позитивного теста на коронавирус 25-летекму лечить ушиб.

Таким образом, Александр будет доступен для тренера Гвардиолы уже в ближайшем матче, который состоится 5 февраля в рамках 1/16 Кубка ФА против «Фулхэма».

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Манчестер Сити» 12 матчей, в которых дважды отдавал голевые передачи.