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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко вернулся к тренировкам с «Манчестер Сити»

01 Февраля 2022 • 17:59 Комментировать

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко не выходил на поле с конца прошлого года, но 1 февраля 11-й номер чемпиона Англии вернулся к товарищам.

Об этом игрок сообщил в своём Instagram, выложив фотографию с тренировки и сделав подпись: 

«Счастлив снова вернуться к ребятам». 

Зинченко мог приступить к тренировкам намного раньше, если бы украинцу не пришлось после позитивного теста на коронавирус 25-летекму лечить ушиб. 

Таким образом, Александр будет доступен для тренера Гвардиолы уже в ближайшем матче, который состоится 5 февраля в рамках 1/16 Кубка ФА против «Фулхэма».

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Манчестер Сити» 12 матчей, в которых дважды отдавал голевые передачи. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Апл Александр Зинченко
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