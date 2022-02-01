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Лэмпард хочет пригласить в свой штаб Эшли Коула

01 Февраля 2022 • 16:59 Комментировать

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард в настоящий момент занимается комплектацией штаба для комфортной работы с «ирисками».

В шорт-листе желаемых кандидатов для сотрудничества на тренерском мостике у легенды английского футбола записан не менее именитый футболист, а именно Эшли Коул. Лэмпард с ним пересекался во время игры за «Челси», и игроки вместе взяли множество трофеев и добыли много побед. 

В настоящий момент Эшли Коул работает с молодёжью в академии «Челси» и сборной Англии.

Уже стало известно, что на «Гудисон Парк» остаётся Данкан Фергюсон, который работал в тренерском штабы бывшего тренера «Эвертона» Рафы Бенитеса. 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард Эшли Коул Апл
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