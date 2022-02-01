«Рома» не перестаёт предпринимать попытки подписания 29-летнего полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки. Уже два трансферных окна таблоиды газет были укутаны новостями о переговорах римлян со швейцарским футболистом. Игрока хочет лично главный тренер Жозе Моуринью.

Видимо, болельщикам придётся ожидать новостей о «Роме» и Джаке и летом 2022 года, так как уже сейчас «волки», по информации Corriere dello Sport, прорабатывают новую формулу предложения.

Сообщается, что в сделку может войти другой игрок «Арсенала», а именно Эйнсли Мэйтленд-Найлс, который уже сейчас играет за «джалоросси» на правах аренды.

По информации источника, «Рома» хочет выкупить двух игроков вместе, отправив в Лондон 30 миллионов евро.

Вероятность сделки не так высока, так как в соглашении об аренде Мэйтленд-Найлса прописана «сухая» аренда до конца сезона без права выкупа.