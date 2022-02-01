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«Рома», Джака, Мэйтленд-Найлс: формула трансфера от римлян слухи

01 Февраля 2022 • 15:33 Комментировать

«Рома» не перестаёт предпринимать попытки подписания 29-летнего полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки. Уже два трансферных окна таблоиды газет были укутаны новостями о переговорах римлян со швейцарским футболистом. Игрока хочет лично главный тренер Жозе Моуринью. 

Видимо, болельщикам придётся ожидать новостей о «Роме» и Джаке и летом 2022 года, так как уже сейчас «волки», по информации Corriere dello Sport, прорабатывают новую формулу предложения.

Сообщается, что в сделку может войти другой игрок «Арсенала», а именно Эйнсли Мэйтленд-Найлс, который уже сейчас играет за «джалоросси» на правах аренды.

По информации источника, «Рома» хочет выкупить двух игроков вместе, отправив в Лондон 30 миллионов евро. 

Вероятность сделки не так высока, так как в соглашении об аренде Мэйтленд-Найлса прописана «сухая» аренда до конца сезона без права выкупа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Арсенал Лондон Серия А Апл Гранит Джака Эйнсли Мейтленд-Найлз
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