Трансфер Чалета-Цара в «Вест Хэм» сорвался в последний момент

Защитник «Марселя» Дуе Чалета-Цар останется в команде, несмотря на попытки «Вест Хэма» заполучить хорвата.

По информации французского издания RMC Sport, 25-летний защитник не принял предложение от «молотобойцев». Сообщается, что «Вест Хэм» предложил «Марселю» около 19 млн евро за трансфер защитника.

В текущем сезоне 25-летнему хорвату пришлось завоевывать место в основном составе. Он принял участие в чемпионате Франции всего лишь в 12 матчах, но смог отметиться одним голом. Его контракт с «Марселем» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в 16 млн евро.