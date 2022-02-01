«Ливерпуль» не успел оформить трансфер Карвалью в дедлайн

«Ливерпуль» не успел оформить трансфер полузащитника «Фулхэма» Фабио Карвальо. Сообщается, что сам игрок в последние часы трансферного окна успел пройти медобследование в Мелвуде, но сделка так и не состоялась.

По сообщениям Фабрицио Романо, клубы достигли соглашения по сумме трансфера, но не успели доделать мелкую бумажную работу. Теперь мерсисайдцы постараются заполучить игрока в летнее трансферное окно. В июне Карвальо станет свободным агентом, поэтому «Ливерпуль» может подписать его бесплатно, а не за 8,5 миллионов евро, как могло быть вчера ночью.

Отметим, что ранее в услугах Карвальо был заинтересован лондонский «Вест Хэм».