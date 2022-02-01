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«Ливерпуль» не успел оформить трансфер Карвалью в дедлайн

01 Февраля 2022 • 14:50 Комментировать
Ливерпуль
...
Лестер
1.27 6.10 9.50
10.02 22:45

«Ливерпуль» не успел оформить трансфер полузащитника «Фулхэма» Фабио Карвальо. Сообщается, что сам игрок в последние часы трансферного окна успел пройти медобследование в Мелвуде, но сделка так и не состоялась.

По сообщениям Фабрицио Романо, клубы достигли соглашения по сумме трансфера, но не успели доделать мелкую бумажную работу. Теперь мерсисайдцы постараются заполучить игрока в летнее трансферное окно. В июне Карвальо станет свободным агентом, поэтому «Ливерпуль» может подписать его бесплатно, а не за 8,5 миллионов евро, как могло быть вчера ночью.

Отметим, что ранее в услугах Карвальо был заинтересован лондонский «Вест Хэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фабио Карвальо
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