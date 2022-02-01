Топ-5 переходов последнего дня зимнего трансферного окна-2022

В топ-лигах Европы закрылось трансферное окно. Традиционно последний день перед закрытием был насыщен. Некоторые клубы успели за сутки провернуть сразу по несколько трансферов. Из интересного стоит отметить переход Донни ван де Бека из «МЮ» в «Эвертон», Дениса Закарии – из гладбахской «Боруссии» в «Ювентус», Ваутера Вегорста – из «Вольфсбурга» в «Бёрнли», а также 38-летнего ветерана Горана Пандева – из «Дженоа» в «Парму». Однако в день закрытия трансферного окна были ещё более значимые переходы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделило пять главных трансферов зимы-2022.

Деян Кулушевски и Родриго Бентанкур (из «Ювентуса» в «Тоттенхэм»)

Трансферная стоимость (Кулушевски): 30 млн евро

Условия сделки (Кулушевски): аренда на полтора года за 10 млн евро + право выкупа за 35 млн

Трансферная стоимость (Бентанкур): 25 млн евро

Условия сделки (Бентанкур): 19 млн евро

«Тоттенхэм» был одним из самых активных игроков в последний день трансферного окна. За сутки «шпоры» успели провернуть несколько сделок на выход: Брайана Хиля отпустили в аренду в «Валенсию», Джованни Ло Чельсо – в «Вильярреал», Тангая Н'Домбеле – в «Лион», а Деле Алли ушёл в «Эвертон» в статусе свободного агента. Взамен «шпоры» сумели усилиться теми игроками, которых давно хотели видеть в составе. Кулушевски – один из самых прогрессирующих игроков Серии А, а полтора сезона «Тоттенхэму» точно хватит, чтобы определиться с тем, нужно ли выкупать его контракт. По маршруту Турин – Лондон отправился и Родриго Бентанкур, который в «Тоттенхэме» может задержаться надолго, так как по нему был оформлен полноценный трансфер. 19 млн – адекватные деньги, учитывая то, что Бентанкур был основным игроком «старой синьоры».

Тангай Н'Домбеле (из «Тоттенхэма» в «Лион»)

Трансферная стоимость: 38 млн евро

Условия сделки: аренда на полгода за 1,5 млн евро + право выкупа за 65 млн

25-летнего французского полузащитника хотела видеть в своих рядах «Валенсия», но зарплата футболиста оказалась неподъёмным грузом для «летучих мышей». В последний день трансферного окна на Тангая претендовали два клуба – «ПСЖ» и «Лион». Парижанам пришлось отойти в сторону, учитывая фейр-плей. Этим сумел воспользоваться бывший клуб Н'Домбеле – «Лион», за который футболист провёл 96 матчей.

Пьер-Эмерик Обамеянг (из «Арсенала» в «Барселону»)

Трансферная стоимость: 15 млн евро

Условия сделки: бесплатно

В последний день зимнего трансферного окна «Барселона» планировала избавиться от Дембеле и взять на его место Обамеянга. Впрочем, скинуть жирный контракт капризного француза так и не удалось. А вот Обамеянга всё же взяли. Ещё утром «Арсенал» и «Барселона» не могли договориться о распределении расходов на зарплату игрока. Изначально речь шла об аренде, но переход оказался полноценный. В «Арсенале» Пьер-Эмерик зарабатывал 350 тысяч фунтов в неделю и был самым высокооплачиваемым игроком, но в «Барсе» ему пришлось подвинуться в зарплате. Похоже, все стороны довольны: габонец получит игровую практику, «Барселона» взяла талантливого игрока, а «Арсенал» избавился от ходячей проблемы. На зарплате Обамеянга «канониры» сэкономят около 30 млн. Впрочем, за «сине-гранатовых» радоваться пока рано. Дембеле и Обамеянг и поодиночке здорово чудят. Вместо того, чтобы избавиться от проблемного футболиста, «Барса» умножила эту проблему в два раза.

Аарон Ремзи (из «Ювентуса» в «Рейнджерс»)

Трансферная стоимость: 5 млн евро

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Условия сделки: аренда до конца сезона

Так и не стал Аарон своим в Турине. Чуть более двух лет назад Ремзи имел рыночную стоимость 40 млн, а теперь стал дешевле в 8 раз! А ведь Аарон ещё не ветеран – ему 31 год. За несколько часов до завершения трансферного окна Ремзи прибыл в Шотландию и успешно провёл переговоры по личному контракту с «Рейнджерс». До завершения сезона Аарон будет выступать в Глазго, где попытается перезапустить карьеру.

Деле Алли (из «Тоттенхэма» в «Эвертон»)

Трансферная стоимость: 25 млн евро

Условия сделки: свободный агент

Новый главный тренер «ирисок» Фрэнк Лэмпард начал получать сюрпризы с первых дней пребывания в клубе. Сначала «Эвертон» усилился Донни ван де Беком («МЮ»), а затем ещё и Деле Алли пришёл на правах свободного агента. Футболиста хотел перехватить «Ньюкасл», но сенсации не случилось – Деле Алли перешёл в амбициозный «Эвертон». У футболиста невероятный потенциал. В 22 года его оценивали в 100 млн евро, но к 25 годам его рыночная стоимость упала до 25 млн.

Владислав АВРАМЕНКО