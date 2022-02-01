Фланговый защитник Жоау Канселу пролонгировал сотрудничество с «Манчестер Сити». Стороны заключили новый долгосрочный контракт, который рассчитан до середины 2027 года.

«Очень рад подписать новое соглашение. «Манчестер Сити» - потрясающий клуб. В этой команде я могу реализовать все свои амбиции. Я нацелен на прогресс и завоевание трофеев с этим клубом», - передает слова португальского латераля пресс-служба «горожан».

27-летний защитник перешел в «Сити» из туринского «Ювентуса» в 2019 году. В этом сезоне Премьер-лиги Канселу забил гол и сделал пять голевых передач в 22 матчах.