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Алли: «Рад возможности поработать с Лэмпардом»

01 Февраля 2022 • 12:33 Комментировать

Полузащитник Деле Алли, сменивший лондонский «Тоттенхэм» на «Эвертон» в последний день зимнего трансферного окна, поделился впечатлениями от перехода.

«Доволен переходом, рад подписать контракт с «Эвертоном». Это большой клуб с приличной армией болельщиков. Жду не дождусь, когда проведу первый матч в новой футболке. Хочу помочь команде и рад возможности поработать с Фрэнком Лэмпардом», - передает слова 25-летнего хавбека клубная пресс-служба.

Деле подписал с мерсисайдцами контракт на два с половиной года. Он присоединился к «ирискам» в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард Деле Алли
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