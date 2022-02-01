Алли: «Рад возможности поработать с Лэмпардом»

Полузащитник Деле Алли, сменивший лондонский «Тоттенхэм» на «Эвертон» в последний день зимнего трансферного окна, поделился впечатлениями от перехода.

«Доволен переходом, рад подписать контракт с «Эвертоном». Это большой клуб с приличной армией болельщиков. Жду не дождусь, когда проведу первый матч в новой футболке. Хочу помочь команде и рад возможности поработать с Фрэнком Лэмпардом», - передает слова 25-летнего хавбека клубная пресс-служба.

Деле подписал с мерсисайдцами контракт на два с половиной года. Он присоединился к «ирискам» в статусе свободного агента.