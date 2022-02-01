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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван де Бек объяснил, почему выбрал «Эвертон»

01 Февраля 2022 • 10:42 Комментировать

Накануне стало известно о трансфере голландского полузащитника Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон». Футболист поделился впечатлениями от перехода в разговоре с клубной пресс-службой.

«Была очень приятная встреча с наставником команды Фрэнком Лэмпардом. У нас общие взгляды на футбол. Беседа с ним сильно повлияла на мое окончательное решение. Лэмпард считает, что я обладаю необходимыми качествами, чтобы помочь команде», - сказал голландец.

Ван де Бек будет играть за «ирисок» на правах аренды до окончания сезона. «Эвертон» неудачно выступает в текущем розыгрыше Премьер-лиги – после 20 сыгранных матчей команда идет лишь 16-й.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Донни ван де Бек
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