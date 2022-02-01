Пике назвал суперзвезду футбола, которого упустила «Барселона»

Оказывается, португальский центрфорвард Криштиану Роналду в свое время мог оказаться в каталонской «Барселоне». Об этом поведал ветеран «сине-гранатовых» Херард Пике.

«Роналду был близок к переходу в «Барсу». На тот момент у него еще не был подписан контракт с мадридским «Реалом», - поведал защитник в эфире Twitch.

Криштиану является воспитанником лиссабонского «Спортинга». К мадридскому «Реалу» португалец присоединился в 2009 году, перейдя из «Манчестер Юнайтед». За «королевский» клуб КриРо провел девять лет, выиграв с «бланкос» множество трофеев.

Затем португалец на несколько лет присоединился к туринскому «Ювентусу», а летом прошлого года вернулся в «МЮ».