Известный английский ветеран Джермейн Дефо, недавно покинувший шотландский «Глазго Рейнджерс», вернулся на Туманный Альбион. 39-летний нападающий продолжит карьеру в Первой лиге английского футбола.

Новым местом работы Джермейна стал «Сандерленд», сообщает пресс-служба клуба. Стороны поставили подписи под краткосрочным трудовым договором, рассчитанным до завершения нынешнего сезона. Стоит отметить, что Дефо раньше уже выступал за этот коллектив – с 2015 по 2017 год.

«Сандерленд» борется в Первой лиге за повышение в классе. После 29 проведенных матчей «чёрные коты» занимают третье место в турнирной таблице.