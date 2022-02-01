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39-летний Дефо подписал контракт с английским клубом официально

01 Февраля 2022 • 08:48 Комментировать

Известный английский ветеран Джермейн Дефо, недавно покинувший шотландский «Глазго Рейнджерс», вернулся на Туманный Альбион. 39-летний нападающий продолжит карьеру в Первой лиге английского футбола.

Новым местом работы Джермейна стал «Сандерленд», сообщает пресс-служба клуба. Стороны поставили подписи под краткосрочным трудовым договором, рассчитанным до завершения нынешнего сезона. Стоит отметить, что Дефо раньше уже выступал за этот коллектив – с 2015 по 2017 год.

«Сандерленд» борется в Первой лиге за повышение в классе. После 29 проведенных матчей «чёрные коты» занимают третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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