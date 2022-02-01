Лингард остаётся в «Манчестер Юнайтед»

Вингер Джесси Лингард не покинет «Манчестер Юнайтед» этой зимой. На судьбу английского футболиста повлияла история Мэйсона Гринвуда, которого отстранили от команды из-за обвинений в домашнем насилии.

Как информирует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Джеймс Дакер, руководство решило сохранить Лингарда, пока не станет известен окончательный вердикт по ситуации Гринвуда. Ранее интерес к Джесси проявляли два представителя Премьер-лиги – «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Лингард поучаствовал в девяти встречах чемпионата Англии и забил два гола.