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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лингард остаётся в «Манчестер Юнайтед»

01 Февраля 2022 • 08:22 Комментировать

Вингер Джесси Лингард не покинет «Манчестер Юнайтед» этой зимой. На судьбу английского футболиста повлияла история Мэйсона Гринвуда, которого отстранили от команды из-за обвинений в домашнем насилии.

Как информирует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Джеймс Дакер, руководство решило сохранить Лингарда, пока не станет известен окончательный вердикт по ситуации Гринвуда. Ранее интерес к Джесси проявляли два представителя Премьер-лиги – «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Лингард поучаствовал в девяти встречах чемпионата Англии и забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
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