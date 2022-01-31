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Переговоры по трансферу Обамеянга в «Барселону» забуксовали

31 Января 2022 • 22:21 Комментировать

«Барселона» по-прежнему заинтересована в трансфере габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, это подтвердил и президент каталонского суперклуба Жоан Лапорта, но условия, выдвигаемые «Арсеналом», неприемлемые. Дело в том, что «Арсенал» хочет, чтобы зарплату Обамеянгу платила «Барселона», в другие времена, скорее всего, для каталонцев это не стало бы проблемой, но не сейчас, когда это является крайне чувствительным вопросом из-за накопившихся долгов, сообщает BBC Sport.

Обамеянг не выходит на поле в футболке «Арсенала» с декабря, более того, после того, как он перенес COVID-19, у него нашли некоторые посторонние шумы в сердце, из-за чего даже возникли предположения, что 32-летнему футболисту придется прервать карьеру. Сам габонец хотел бы играть за «Барселону» и даже обзавелся ранее жильем в Испании, неподалеку от главного каталонского города.

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Барселона Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы футбола - зима 2022
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