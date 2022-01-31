«Барселона» успешно зарегистрировала Траоре

«Барселона» подтвердила, что зарегистрировала контракт флангового нападающего Адамы Тароре в Ла Лиге, об этом сообщает Diario Sport.

Это означает, что главный тренер каталонцев Хави сможет использовать вингера, когда захочет, и первая возможность появится у него уже в эти выходные, когда «Барселона» примет «Атлетико» Мадрид на «Камп Ноу».

Адама, прошедший через Ла Масию и поиграв несколько лет в «Вулверхэмптоне», вернулся в «Барселону» на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа за 30 миллионов евро.

Напомним, что за «волков» Траоре выступал с 2015 года. За 7 лет в клубе он успел сыграть в 154 матчах, в которых отметился 11 забитыми голами и отдал 18 результативных передач.