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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» успешно зарегистрировала Траоре

31 Января 2022 • 22:20 Комментировать

«Барселона» подтвердила, что зарегистрировала контракт флангового нападающего Адамы Тароре в Ла Лиге, об этом сообщает Diario Sport.

Это означает, что главный тренер каталонцев Хави сможет использовать вингера, когда захочет, и первая возможность появится у него уже в эти выходные, когда «Барселона» примет «Атлетико» Мадрид на «Камп Ноу».

Адама, прошедший через Ла Масию и поиграв несколько лет в «Вулверхэмптоне», вернулся в «Барселону» на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа за 30 миллионов евро. 

Напомним, что за «волков» Траоре выступал с 2015 года. За 7 лет в клубе он успел сыграть в 154 матчах, в которых отметился 11 забитыми голами и отдал 18 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Адама Траоре
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