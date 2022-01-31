Президент «Барселоны» заявил о желании подписать Обамеянга

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил о том, что руководство клуба делает все, чтобы подписать контракт с нападающим «Арсенала» Пьером-Эмериком Обамеянгом.

«Мы хотим подписать Обамеянга. Это очень сложно, но надежда есть», – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Ранее испанские СМИ сообщили о том, что форвард в ближайшие дни должен был пройти медосмотр перед переходом в каталонский клуб. Однако, переход футболиста зависит от того, уйдет ли из команды Усман Дембеле.

В текущем сезоне Обамеянг сыграл 14 матчей в чемпионате Англии за «Арсенал», забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.