Чалета-Цар может стать игроком «Вест Хэма» в ближайшие часы

«Вест Хэм» ведет предварительные переговоры о подписании контракта с хорватским защитником «Марселя» Дуже Чалета-Царом, об этом сообщает журналист Goal France Марк Мешенуа.

25-летний игрок, который уже был предметом интереса со стороны «молотков» летом 2020 года, может перейти в Премьер-лигу уже в ближайшие часы.

Хорват, который в этом сезоне стал постоянным игроком основы при Хорхе Сампаоли, уйдет из клуба, если лондонцы готовы заплатить за футболиста 22 миллиона евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов.

Напомним, что в этом сезоне защитник успел провести 11 матчей, в которых отметился 1 забитым голом.