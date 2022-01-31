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Чалета-Цар может стать игроком «Вест Хэма» в ближайшие часы

31 Января 2022 • 22:02 Комментировать

«Вест Хэм» ведет предварительные переговоры о подписании контракта с хорватским защитником «Марселя» Дуже Чалета-Царом, об этом сообщает журналист Goal France Марк Мешенуа.

25-летний игрок, который уже был предметом интереса со стороны «молотков» летом 2020 года, может перейти в Премьер-лигу уже в ближайшие часы.

Хорват, который в этом сезоне стал постоянным игроком основы при Хорхе Сампаоли, уйдет из клуба, если лондонцы готовы заплатить за футболиста 22 миллиона евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов.

Напомним, что в этом сезоне защитник успел провести 11 матчей, в которых отметился 1 забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Вест Хэм трансферы футбола - зима 2022 Дуже Чалета-Цар
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